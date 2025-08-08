El fiscal pidió 20 años de cárcel para el ex de Julieta Prandi y su detención inmediata

Se trata de la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal. La solicitud la hizo en el marco de sus alegatos finales. Se espera que este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana de su veredicto

El fiscal Cristian Fabio, a cargo de la acusación contra Claudio Contardi por presuntos delitos de abuso sexual a la actriz y conductora Julieta Prandi, solicitó este viernes 20 años de prisión para el imputado y su detención inmediata.

El pedido lo hizo ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, donde se lleva adelante la jornada de alegatos finales del juicio. Se trata de la pena máxima para el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La solicitud ocurre horas después de que los jueces rechazaran la presentación de Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando, quien había pedido prisión preventiva contra el empresario gastronómico. No obstante, los magistrados dispusieron imponerle a Contardi una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

Ahora, los magistrados deberán escuchar la defensa del acusado y, tras evaluar las pruebas, emitir su veredicto al respecto. La resolución podría darse a conocer este viernes, luego de tres jornadas de audiencias.

La ex pareja de Julieta Prandi enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la conductora en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio.