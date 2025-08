Identificaron el cuerpo hallado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Finalmente, la Justicia resolvió el misterio de los restos humanos encontrados en la casa donde vivió el músico Gustavo Cerati. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó que los mismos corresponden a Diego, un adolescente de 16 años que se encontraba desaparecido desde 1984.

Los restos habían sido encontrados de casualidad el pasado 20 de mayo por un grupo de obreros de la construcción que se encontraban realizando tareas de refacción en la vivienda ubicada en Avenida Congreso al 3700. El EAAF comparó el ADN de los restos con una muestra que proporcionó la madre del adolescente y el resultado fue positivo.

Los restos habían sido encontrados a fin de mayo de este año en la propiedad de Marina Olmi - hermana del actor Boy Olmi - donde también vivió un tiempo el exlíder de Soda Stereo. Anteriormente, la casa había funcionado también como un geriátrico.

En ese entonces, fueron hallados 150 fragmentos de huesos, además de un reloj marca Casio modelo C90 (con calculadora), un corbatín y un llavero.

Ante el descubrimiento, y los posteriores investigaciones que estimaron que el cuerpo encontrado se trataría de un adolescente de 14 a 19 años, un sobrino de Diego, la víctima, intuyó que se podía tratar de su tío y contacto con el EAAF.

En este escenario, el equipo de antropología cotejó el ADN de los restos con una muestra de la madre del adolescente: el resultado fue positivo.

Diego tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. El joven había sido visto por última vez entre los barrios porteños de Villa Urquiza y Belgrano. Su familia, luego de horas de ausencia, intentó hacer la denuncia por desaparición en en una comisaría de la Policía Federal Argentina (PFA), pero los responsables de aquel momento no se la tomaron.

Los efectivos argumentaron que el joven seguramente se había ido de su hogar por voluntad propia, y que no tardaría en volver. Dos años después se publicó una entrevista en la revista ¡Esto! - editada por Crónica - donde sus padres planteaban la hipótesis de que a Diego lo habría raptado una "secta".

“La policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon 'fuga de hogar’. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, no me que me lo robaron“, había declarado Juan Benigno en su momento a la revista ¡Esto! Sin embargo, muchas décadas después su padremurió sin saber lo que había pasado con su hijo.

Ahora, gracias al casual hallazgo ahora la madre y los hermanos de Diego pudieron conocer el trágico desenlace. Según detalló el EAAF, la víctima recibió un puntazo mortal a la altura de la cuarta costilla derecha. A pesar de que el caso ya prescribió, la Justicia busca determinar quién y por qué mató al joven.