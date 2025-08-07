La Municipalidad llega a Asunción con el programa “Estamos para vos”

La jornada será hoy de 16 a 18 hs en la cancha de fútbol de Villa Asunción, ubicada en Av. Las Costas y calle Virgen de San Nicolás. Habrá atención gratuita y asesoramiento jurídico, servicio de peluquería, vacunación y mucho más.

El proceso de descentralización municipal avanza en diferentes barrios de la ciudad y, en ese marco la Secretaría de Desarrollo Social visitará Villa Asunción con el programa “Estamos con vos”.

La visita será hoy de 16 a 18 hs. en la cancha ubicada en Av. Las Costas y Calle Virgen de San Nicolás.

Como en cada edición, la propuesta municipal llevará stands y diversos servicios, como: asesoramiento jurídico, atención de médicos y nutricionistas, información sobre exención de impuestos, armado de CV, servicio de vacunación y desparasitación de animales de compañía, peluquería, mesa de entrada para presentar expedientes y mucho más.

Se recuerda a los vecinos interesados que la atención es gratuita y por orden de llegada.