Salta presentó su oferta de turismo de reuniones en MeetUp Argentina

En el marco del trabajo conjunto con el Salta Convention & Visitors Bureau, la Municipalidad de Salta participó en una nueva edición de MeetUp Argentina, el principal encuentro nacional de turismo de reuniones.

La actividad tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde referentes del sector público y privado de todo el país se dieron cita para fortalecer vínculos, presentar sus propuestas y generar nuevas oportunidades de negocio.

Durante el evento, el Ente municipal presentó el Catálogo de Turismo de Reuniones de la Ciudad, una herramienta que reúne la oferta local de salones, servicios, espacios municipales y recursos disponibles para la realización de eventos en Salta Capital.

Además, se avanzó en reuniones estratégicas con operadores, organizadores y actores clave de la industria, con el objetivo de captar nuevas propuestas y fortalecer la imagen de Salta como un destino profesional, competitivo y con identidad.

La participación se dio en el marco de la activación de la Unidad Operativa de Turismo de Reuniones, conformada por el Gobierno Provincial, el Ente de Turismo Municipal, el Bureau y el Centro de Convenciones Salta, fortaleciendo así el trabajo articulado para potenciar este sector clave para el desarrollo económico y turístico de la ciudad.

Participaron Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo y Juan Manuel Contreras, subsecretario de Promoción Turística.