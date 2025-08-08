El festival “El escenario es nuestro” se traslada al micro estadio Delmi

Por razones climáticas, el evento se realiza hoy de 15 a 20 hs en el micro estadio Delmi. Con entrada libre y gratuita, habrá actividades recreativas para niños, adolescentes y sus familias, juegos, música, baile y bandas en vivo.

En el inicio del Mes de las Infancias, la Agencia de Cultura Activa de la Municipalidad de Salta acompaña e invita a la comunidad a ser parte de la tercera edición del festival “El escenario es nuestro”, una propuesta organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia.

Debido a las condiciones climáticas, la actividad cambia de locación, pero mantiene su fecha. La cita será hoy 8 de agosto, de 15 a 20 horas, en el micro estadio Delmi (O’ Higgins e Ibazeta). El lugar previsto originalmente era el anfiteatro ‘Cuchi’ Leguizamón.

Niños, adolescentes y familias podrán compartir una jornada recreativa a pura diversión. Habrá stands informativos, juegos, espacios lúdicos, baile, canto y presentaciones de bandas en vivo. Entrada libre y gratuita.

El festival busca visibilizar la importancia de garantizar infancias felices, seguras y con acceso a experiencias culturales y de participación.