Independizarse: 8 de cada 10 jóvenes lo ven más difícil que hace una década

La situación del mercado laboral se complejiza con el correr de los meses: el aumento de puestos de trabajo precarios, la caída del poder adquisitivo y la suba de la desocupación son factores claves para los jóvenes al momento de decidir independizarse de sus padres. Tal es así, que un informe de Bumeran muestra que el 85% lo ve más difícil que hace una década, mientras que un 28% tuvo que volver al hogar familiar tras emanciparse.

“Trabajo e Independencia" es un estudio realizado en el marco de la campaña Independizáte de Bumeran. Los resultados reflejan una realidad desafiante: el 54% de los talentos aún vive con su familia y el 54% dice que la principal razón por la que no se independizan es porque no tienen trabajo o un trabajo estable.

La desocupación pegó fuerte entre los jóvenes de 14 a 29 años: se observó un aumento del 17,3% a 19,2% en mujeres durante el primer trimestre del año, mientras que en los varones pasó del 14,1% a 15,1%, cifras récords. En tanto, los indicadores laborales también muestran que el empleo informal y, por ende, precario, tocó el alarmante 58,7% en ese mismo período.

El poder adquisitivo, por su parte, se encuentran casi un 25% por debajo del nivel de 2017, tomando el índice de salarios registrados, a pesar de la recuperación parcial tras la devaluación de fines de 2023. En ese contexto, los jóvenes salen a buscar también empleos complementarios a su jornada laboral estable para paliar esa baja real del salario, que dependiendo de los rubros puede llegar a ser más alarmante. Así, el pluriempleo pasó de representar 8% en 2013 a 12% en 2024, según un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

En ese contexto que, el 57% de los talentos consultados por Bumeran considera que independizarse hoy en día es mucho más difícil que años atrás; seguido por el 28% que piensa que es difícil, aunque solo un poco más. El 11% considera que es igual que antes; y el 4% menciona que es más fácil independizarse hoy que hace diez años. Esto significa que el 85% cree que independizarse hoy es más complejo.

Una tendencia similar se identifica en el resto de la región, en Chile el 90% de los talentos afirma que hoy en día es más difícil independizarse; en Panamá el 85% dice lo mismo; en Ecuador el 81%; y en Perú el 79%.

En lo que respecta a su dinámica de convivencia: el 54% menciona que aún vive en el hogar familiar; el 24% vive con su pareja; el 20% vive solo; y el 2% vive con amigos o compañeros.

Según género, se observa que las mujeres son las que en mayor medida eligen vivir solas: el 22% frente al 20% de los hombres, aunque hay una tendencia mayor de los varones a vivir en pareja: 25% vs. el 22% de mujeres. En el hogar familiar están casi iguales: el 54% de las mujeres frente al 53% de los hombres. En ambos casos, solo el 2% convive con amistades.

Las personas que se perciben de "otros géneros" son las que en mayor medida, tal vez por una razón de ingresos, tiene que vivir con la familia (57%), mientras que el 14% vive solo; el 25% convive con su pareja y sí se observa un alza en compartir con amistades (4%).

Tres de cada 10 jóvenes tuvieron que volver al hogar familiar tras mudarse

El 28% de los jóvenes que aún vive en el hogar familiar regresó luego de haberse independizado. Entre las principales causas de este fenómeno, el 24% menciona que fue porque perdieron su empleo; el 22% menciona “otros motivos”; seguido por el 20% que dice que su salario no es suficiente; el 14% de los talentos menciona que se separaron de sus parejas y que tuvieron que regresar al hogar familiar; y el 11% menciona que aumentaron los costos y que no pudieron afrontar los gastos.

El 96% de las personas trabajadoras dice que tiene ganas de independizarse. Aunque, dentro de las razones por las cuales no lo hacen, el 54% menciona que no tiene trabajo; el 31% que su salario no le alcanza; y el 6% que las razones son “otras”.