Consejo de Mayo: El Gobierno retoma la iniciativa y busca consensos

A casi un año de la firma del Pacto de Mayo en Tucumán, el Gobierno pondrá en marcha este martes la primera reunión del Consejo de Mayo, la mesa multisectorial con la que el Ejecutivo busca generar consensos para aprobar proyectos que considera clave, como la reforma laboral.

Desde las 9, los diferentes actores que conforman la entidad se darán cita en el Salón de los Escudos de Casa Rosada. Será el jefe de los ministros, Guillermo Francos, el encargado de encabezar el cónclave. El otro representante del Ejecutivo en la mesa ovalada ubicada en las oficinas del Ministerio de Interior, en la planta baja de Balcarce 50, es el titular de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.

El interés en reflotar la iniciativa once meses después de su creación, responde a intereses legislativos. En el oficialismo tienen en carpeta, además de la reforma laboral, cambios impositivos y previsionales, y consideran que el Consejo es un buen ámbito institucional para tejer acuerdos. "El Congreso todavía no está conformado de manera tal que los proyectos que nos interesan salgan", reconoció a este medio un funcionario de diálogo directo con Javier Milei, al tiempo que añadió que el escenario electoral tampoco ayuda. No obstante, en La Libertad Avanza creen que es favorable y preparando el terreno para cuando "las condiciones estén dadas".

En línea con esto último, el Gobierno también intentó dar una muestra de buena voluntad días atrás, cuando recibió a una delegación de gobernadores que reclaman coparticipar un mayor porcentaje de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) e impuesto a los combustibles. Tras ese encuentro, el Ejecutivo salió a decir que la petición le pareció "razonable" y se comprometió a volver a recibir a los mandatarios locales con una propuesta.

Este lunes, los gobernadores volvieron a reunirse en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Al lugar, el Ejecutivo envió al vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y al Secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Ambos funcionarios ingresaron al recinto luego de un intercambio previo entre los mandatarios provinciales. Los gobernadores reclaman fondos y obras, y el Consejo de Mayo también será un ámbito desde donde el Gobierno intentará resolver esos reclamos.

Además de Francos y Sturzenegger, estarán el martes en la Casa Rosada el diputado Cristian Ritondo (Pro) y la senadora Carolina Losada (UCR); el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el sindicalista Gerardo Martínez, en representación de la CGT, y Martín Rappallini, flamante titular de la UIA, por el empresariado.