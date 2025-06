Ian Moche respondió a Javier Milei tras los ataques en redes sociales

El activista de 12 años por la concientización sobre el trastorno del espectro autista cuestionó que el Presidente aún no haya borrado los agravios en su contra en las redes sociales.

Luego de la denuncia presentada contra Javier Milei por agresiones a través de las redes sociales, Ian Moche, el niño de 12 años activista por la concientización sobre el trastorno del espectro autista (TEA), publicó un video en su cuenta de Instagram donde señaló que el Presidente incurrió en "violencia institucional". Además, le solicitó al mandatario una reunión para "poder hacer una sociedad más amigable".

Ian agradeció los mensajes de apoyo que recibió a través de las redes y, a continuación, respondió a los ataques del mandatario. "El presidente Javier Milei dijo que yo estoy en la línea del mal y que mis papás también. También dijeron que mis papás lucran conmigo, que mi mamá lo hace por cuestiones políticas. La verdad es que yo jamás estoy siendo obligado. Yo leo, me informo, voy a las charlas sabiendo lo que voy a decir y con la única y firme intención de comunicar y ayudar", expresó.

Luego pidió que se entienda que su activismo "no tiene banderas políticas", ya que se trata de un tema que debería importar a todos los sectores. También cuestionó que, a más de un mes de la agresión, el Presidente aún no haya eliminado la publicación en sus redes sociales.

"Publicar la foto de un menor, siendo él la persona que más poder tiene en nuestro país, es violencia institucional", afirmó. Acto seguido comentó que el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez está acompañando su causa, para que él pueda volver a "ser feliz".

“Recuerden, todos los niños y adolescentes tienen ese derecho. Está incluso en la Convención sobre los Derechos del Niño. Tienen que defenderse cada vez que les hacen daño, porque esto nunca lo tienen que soportar”, agregó Ian.

Por último, sostuvo: “El Presidente dijo que yo estoy en la línea del mal. Yo sé muy bien dónde estoy parado y sé muy bien dónde van a terminar los demás. Me gustaría poder reunirme con el Presidente. No sé si él tiene la iniciativa, pero me gustaría hablar con él y aclarar las cosas para poder hacer una sociedad más amigable”, completó.