El Tribunal rechazó el pedido de Cristina Kirchner para recibir visitas sin restricciones

La Justicio no dio lugar al planteo realizado por los abogados de la expresidenta, que solicitó tener encuentros en su residencia sin pedir autorización previa.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 rechazó la presentación de la expresidenta Cristina Kirchner para poder recibir visitas sin autorización previa en su residencia, ubicada en el barrio porteño de Constitución, mientras cumple la condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

El TOF no dio lugar al planteo realizado por los abogados de la exmandataria. El viernes habían solicitado que la Justicia permitiera el ingreso de personas que no estaban incluidos en la lista de visitantes frecuentes, entre los que se encuentran familiares, médicos y custodios.



"Cristina Kirchner había mencionado en redes sociales que ella es una persona que tiene una vida social y una agenda política, por lo cual tenía que recibir otras visitas no autorizadas en el listado. Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido", describió la periodista Rosario Ayerdi en el medio C5N.

Con esta resolución, cualquier dirigente o personalidad de la política que pretenda mantener un encuentro con la exjefa de Estado entre 2007 y 2015 deberá tramitar una autorización. "Por ejemplo, Lula da Silva dijo que quiere verla cuando venga en julio a la cumbre del Mercorsur. Entonces, la defensa de Cristina deberá presentar ese nombre y la Justicia le tendrá que dar una respuesta".