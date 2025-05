La China Suárez insultó al director de una revista por elegir a Wanda Nara antes que a ella

Las peleas y los problemas no paran entre Wanda Nara y la China Suárez. Si no es la empresaria, es la modelo, pero siempre hay algún detalle que hace explotar a alguna y terminan generando un problema mayor. En este caso, el director de una revista fue el blanco de una de ellas y se lo contó a Yanina Latorre.

En los últimos días, la ex Casi Ángeles se ha peleado fuertemente con Yanina Latorre y, lejos de cerrar la boca, siguen apuntando una contra la otra. Los as bajo la manga no se terminan más y, esta vez, la pareja de Diego Latorre contó algo que aún no se sabía.

Durante la transmisión del programa Sálvese quien pueda, la conductora de América TV relató que Euge Suárez se enfureció con un director de una revista por haber elegido a Wanda Nara para una tapa en vez de seleccionarla a ella para esa tarea. A pesar de tener una buena relación de amistad, la blonda dejó todo de lado y lo insultó sin pensarlo dos veces.

“Me escribió todo el mundo y me escribió también el director de una revista que era íntimo amigo de ella. Hace poco esa revista hizo una tapa de Wanda”, explicó la panelista acerca del nuevo escándalo que envuelve a la China Suárez. Asimismo, Yanina siguió: “Tengo los chats que le mandó, los leo. Él me dice a mí ‘hace un mes me re cagó a puteadas porque en mi revista hice una tapa con Wanda, me dijo que era un traidor’”.

Antes de concluir con los datos que obtuvo, Yanina Latorre completó toda su información con un último mensaje que el sujeto en cuestión le expresó a través de su celular: “‘Me dijo que era un traidor y que ella no olvidaba, muy psiquiátrica vengadora. Se supone que éramos amigos y enloqueció, me dijo, yo no olvido, o estás terminado o no’”. Indudablemente, no importa quién sea, si alguien se relaciona con Wanda Nara no podrá ser amigo de la China Suárez.