La Justicia ordenó analizar el teléfono de Alberto Fernández en la causa de los seguros

El teléfono de Alberto Fernández, abierto hace un mes por la causa de violencia contra su ex pareja Fabiola Yañez, podría ser clave en otro expediente que preocupa al ex presidente: el escándalo de los seguros. La Justicia le pidió a los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) que extraigan todos los chats de Fernández con los imputados y que busquen más de 50 palabras clave vinculadas a ese caso de corrupción.

El teléfono y la tablet del ex presidente fueron secuestrados el 9 de agosto del año pasado de su departamento del complejo River View, en Puerto Madero. Desde entonces estuvieron guardados en una caja fuerte en la Fiscalía de Ramiro González, que investigó el caso de violencia de género. Hace tres semanas, el juez Julián Ercolini finalmente ordenó que se extraigan “todas las conversaciones mantenidas entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Yañez en las aplicaciones WhatsApp, Telegram y Signal, como así también por mensaje de texto, mensajes y Facetime, la que deberá ser resguardada en un dispositivo de almacenamiento distinto”.

Ese informe, según pudo saber este medio de fuentes judiciales, se presentaría la semana próxima en la causa de violencia de género, donde Fernández ya fue procesado.

Antes de que eso ocurra, la Justicia le pidió a los peritos de la DATIP, que depende de la Procuración General, una búsqueda de palabras claves sobre la copia forense del teléfono celular y la tablet de Fernández. Entre esas palabras aparece el nombre y el apodo de Héctor Martínez Sosa y su pareja María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente. En el listado también están Daniel “El Gordo” Rodriguez, el ex intendente de la quinta de Olivos y un hombre clave en la vida de Fernández, los ex directores de Nación Seguros investigados, y los brokers y las empresas mencionados en la causa.

Además, hay palabras clave como “bróker”, “intermediario”, “intermediación”, “nación seguros”, “póliza”, “pas” y “máster”.