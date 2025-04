L-Gante explotó contra Wanda Nara tras su separación: "Una mujer que no respeta..."

El cantante L-Gante explotó contra Wanda Nara luego de su polémica y repentina separación, acusándola de nunca haberle dado el respeto que él sí le dió a ella y encargándose de apuntar contra su personalidad, algo que podría dejarla muy mal parada en el mundo de la música.

A través de sus historias de Instagram, L-Gante sorprendió con una polémica publicación que rápidamente se vinculó a Wanda Nara. En la misma, comenzó por expresar: "El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede".



Y como si esto no fuera suficiente, el cantante siguió: "Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta". Con todo esto, no hizo más que dar a entender que la relación amorosa terminó por culpa de la mediática.

"El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor", continuó. Estas palabras fueron muy duras para con la mediática y el cantante RKT dejó a la mediática ante un escenario muy difícil.

Para finalizar, señaló: "No hay excusas. O te respeta, o te pierde. Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial". Esto último fue vinculado a Mauro Icardi, quien actualmente está con Eugenia "China" Suárez luego de lo que fue su interminable novela con Wanda Nara.