Escrache mundial a Gran Hermano Argentina por una fuerte acusación de racismo

La edición argentina de Gran Hermano quedó en la mira de los fanáticos del formato a nivel mundial, ya que se vivió una polémica situación de racismo durante la visita de los seres queridos y el público no tardó en explotar contra Telefe en redes sociales.

Durante una actividad diurna entre los participantes, la participante Luz Tito decidió copiar el look del futbolista italiano Mario Balotelli en su novio español Alberto "Pestañas" Murcia Pérez. Pero, contra todo pronóstico, no solo le hizo un peinado parecido, sino que le pintó la piel de color negro para intentar copiar este rasgo del jugador de 34 años que se encuentra en Genoa.



Esto no tardó en hacerse viral en redes sociales, por lo que cientos de personas explotaron contra Gran Hermano Argentina. Algunos de los comentarios con más interacciones en X fueron los siguientes:

-"El año pasado, Agostina recibió una charla y un video de concientización por un comentario desafortunado. Luz merece lo mismo por burlarse de forma indirecta de años de lucha contra el racismo", por @o9scure.

-"Los concursantes de Gran Hermano Argentina se pintan la cara de negro en la televisión nacional", por @bitchrantvale, quien también etiquetó a las cuentas de Canadá y Reino Unido.

-"Hace unos momentos, en Gran Hermano Argentina, algunos invitados se maquillaron la cara de negro, burlándose del futbolista Mario Balotelli, en una actividad que solo se aplicaba a peinados... Completamente inaceptable. Esto no puede pasar desapercibido", por @monocongilette.