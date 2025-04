“Todas mentiras”: Lizy Tagliani se defendió de las acusaciones de Viviana Canosa

Entre ayer y hoy, Viviana Canosa acusó fuertemente a Lizy Tagliani por haberle robado y realizar varias “maldades”, así como Marcela Tauro sostuvo que se “le insinuó” a su novio, por tanto, la presentadora salió a la defensiva, aunque, con mucha energía y pocos argumentos.

En principio, la cómica se mostró molesta en un breve reel de su red social Instagram: “Hola a todos, paso por acá porque me llegan un montón de capturas y mensajes acerca de lo que dicen de mí”.

En cuanto a las acusaciones, la presentadora refutó: “Quiero decir que son todas mentiras, me pongo a disposición y a partir de ahora me voy a ocupar de ver cuáles son los pasos a seguir”. Con esta última frase, se podría asumir que se refiere a alguna acción legal.

“Les mando un beso grande, pido disculpas por este video y quien quiera creerme, que me crea”, concluyó Tagliani.

“Lizy me hizo maldades feas. Ella se armó el invento de la cucharita de plata y no tiene razón de ser porque hasta dejo joyas tiradas. A veces me manda mensajes y no sé qué ponerle. Pienso que me está cargando”, Apuntó la periodista.

Según el relato de la conductora, destacó lo que ocurrió durante el primer cruce con Tagliani: “En ese momento era toda la tele contra mí porque les daba pena Lizy y yo era la de la tapa de -la revista- Gente que acusaba a una pobre chica que me peinaba, por robar una cuchara. La historia era perfecta. La boluda era yo".