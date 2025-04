Ivana Icardi expuso un mensaje oculto del futbolista que ahora coquetea con Wanda Nara

La empresaria mediática Wanda Nara encendió las redes sociales al compartir un candente retrato en lencería, apenas semanas después de confirmar su separación del cantante de cumbia L-Gante. Entre los múltiples piropos recibidos, destacó el osado comentario del deportista mexicano Daniel Guzmán Jr., quien a sus 32 años se atrevió a confesarle un contundente "te amo".

Frente esta inesperada declaración, la expareja de Mauro Icardi respondió con un expresivo emoticón de asombro, dejando entrever que la fogosa confesión la tomó completamente por sorpresa. Sin embargo, este coqueteo digital no sería el primer intento del atleta por conquistar a figuras públicas, pues habría buscado antes la atención de Ivana Icardi, la hermana de su exmarido.

El archivo compartido por Ivana, quien actualmente reside en el viejo continente, reveló un intento de contacto por parte del jugador en 2019. "Hola Ivana, ¿cómo estás? Solo quería saludarte, que Dios te bendiga", rezaba el mensaje que en su momento pasó desapercibido.

La hermana del reconocido delantero Mauro Icardi no dudó en desempolvar esta antigua conversación, acompañándola de un mordaz comentario que dejaba claro su posición ante el reciente intercambio entre Guzmán y Wanda Nara. Este movimiento ha reavivado la tensión entre ambas personalidades, demostrando que ciertas rivalidades trascienden el paso del tiempo.

"Para las que a veces se creen que ciertas son unas triunfadoras, vengo a recordarles que otras muchas no lo 'parecemos' tanto porque tenemos dignidad, no somos interesadas y no rogamos atención del macherío a toda costa para ser mantenidas. Pero oportunidades no faltan", decía el tajante texto publicado por Ivana Icardi junto a su posteo en contra de Wanda.