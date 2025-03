Elba Marcovecchio destruyó a Wanda Nara y opinó de su rol como madre: "Me preocupa..."

Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, fue durísima con Wanda Nara y su rol de madre

"Hay una conducta que me preocupa muchísimo y la voy a decir con todas las letras. A mí me preocupa mucho el ejercicio indirecto de violencia que está ejerciendo Wanda", lanzó Elba Marcovecchio. La letrada clasificó la violencia a la que se refiere como la intención de Wanda Nara de "utilizar un sistema penal que no es natural para la conflictiva familiar. No es natural, lo dijo la jurisprudencia ochocientas veces".



"Lo único que hacen es agravan la conflictiva y es utilizada por el progenitor como brazo ejecutor de una violencia", sostuvo sobre Wanda Nara, quien sería demandada por la China Suárez también por "dañar su honor". "Me parece tremendo utilizar a las criaturas, a los chicos", siguió Marcovecchio, "todo para hacer daño al otro padre, madre, no importa, al otro progenitor, que en este caso ha sido padre de esta criatura durante toda su infancia, durante toda su vida. Me parece que no hay límites".