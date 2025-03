La impactante revelación de Viviana Canosa sobre cuando bebió dióxido de cloro en vivo

Nadie olvidará aquel momento de la televisión donde Viviana Canosa, en plena pandemia COVID-19, ingirió en vivo dióxido de cloro de una botella, aclarando que lo hacía para prevenir el Coronavirus.

En ese entonces, la periodista fue duramente repudiada, ya que un niño de cinco años falleció luego de que sus padres le dieran de beber este compuesto químico.

A cuatro años y medio de aquel polémico episodio de Canosa, la comunicadora brindó una entrevista para El Destape, y una de las consultas que le hicieron tuvo que ver con este momento.

A la periodista le preguntaron si realmente había dióxido de cloro en aquella botella y ella reveló que "no", y explicó que "solo había agua".

"Yo estaba tan enojada... Es así, yo lo tomaba porque yo tuve cáncer, y a mí me lo había dado mi médico. Y no era cloro como decían, era dióxido de cloro, que si lo buscás no es lo mismo", contó Viviana Canosa.

"De hecho, hay estudios ahora buenísimos con respecto a eso. No había eso dentro de la botella, pero yo estaba mirando que era otra prohibición de Alberto Fernández. Viste cuando decís 'pero una prohibición más, loco... basta, córtenla, no se puede vivir. Yo estaba indignada porque me arrepiento de todas las cosas que no hice en la pandemia", sumó la comunicadora.