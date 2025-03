¿Flor de la V tuvo un affaire con Fede Bal?: la respuesta de la conductora

Años atrás, unas capturas de chat que se volvieron virales encendieron la duda en torno a un romance entre Flor de la V y Fede Bal. Ninguno de los dos protagonistas se había referido directamente al asunto, pero Flor se vio obligada a responder sobre el asunto.

Durante su participación como invitada a Ángel Responde, el programa de Bondi Live que conduce Ángel de Brito, Florencia de la V fue consultada por el presunto affaire con Fede Bal. Siempre se supo que la conductora de El Nueve tiene una excelente relación con el hijo de Carmen Barbieri. Pero, ¿pasó algo más que una amistad?

La respuesta de Flor de la V sobre su presunto romance con Fede Bal

Para sorpresa de varios, Flor de la V dijo que nunca estuvo con Fede Bal. Ante la tensa pregunta de De Brito, la conductora de Los Profesionales de Siempre aclaró que aquellas viejas capturas de chat que insinuaban un affaire eran, en realidad, parte de una broma que se hacían mutuamente debido al cariño que se tienen.

"Se lo pregunté a él y ahora te lo pregunto a vos. ¿Te lo comiste a Fede?", lanzó De Brito, en un tono directo. Sorprendida por la consulta, Flor reaccionó con desconcierto antes de aclarar la situación. "Yo lo quiero mucho a Fede, es como un hermano para mí. Lo adoro, es un tipazo", expresó la conductora.

"Lo que pasa es que en ese momento trabajábamos juntos y él me contaba todo". Para distender el momento, Flor de la V agregó con humor: "Igual me hubiera gustado". Hoy, Fede Bal estaría viviendo un fogoso romance con la comediante Fátima Florez.

La vedette, felizmente casada con Pablo Goycochea desde 2011, con quien tiene dos hijos, regresó hace poco de unas espectaculares vacaciones familiares. De hecho, el look playero de Flor de la V calentó las redes semanas atrás. En el chat de Angel Responde no le creyeron: muchos espectadores del programa se mofaron de su respuesta y la acusaron de no contar la verdad.

Lo cierto que Flor de la V negó que haya habido un romance con el hijo de Carmen Barbieri. Y recordó que el affaire con Fede Bal no fue la única historia amorosa que le adjudicaron en los medios: "Se inventan muchísimos romances. Yo creo que no saben los verdaderos a este punto"

Los rumores surgieron en 2023, cuando fueron difundidas las capturas del famoso chat. En esa conversación, Fede Bal le insistía a Flor para que se vieran. "¿Sabés lo que más me ponía la palo? Cuando te entraba te besaba el cuello y me pedías que te susurre cosas porno", le escribió él a ella. En aquel momento, la única periodista que desmintió la versión del romance fue Yanina Latorre, quien adelantó que se trataban de chats inventados.