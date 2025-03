El 1 de abril entra en vigencia el Régimen de Transparencia Fiscal

La semana próxima terminará de ponerse en vigencia el Régimen de Transparencia Fiscal. Qué implica. Por qué las provincias aún no se adhirieron.

A partir del 1° de abril, no sólo todos los comercios del país deberán entregar un ticket con la discriminación de impuestos nacionales (por ahora, IVA e internos), sino que comienza a regir la segunda etapa para todos los contribuyentes. Grandes y chicos tendrán que exponer el detalle de los tributos en los flejes de góndola y en cada publicidad y cartelería donde aparezcan los precios de sus productos.

Si bien desde algunos sectores se le había pedido prórroga al Gobierno porque, según argumentaban, su implementación se hacía compleja, las autoridades mantuvieron la fecha prevista en la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal, aprobado con la Ley de Bases. El objetivo es que el consumidor pueda conocer el precio sin impuestos del producto que va a comprar y que tome conocimiento de cuál es la carga tributaria que hoy impacta sobre los valores de venta. De esa manera, las autoridades buscan fomentar una conciencia fiscal más profunda en la sociedad.

​A pesar de los avances a nivel nacional, el régimen enfrenta un desafío significativo: la falta de adhesión por parte de las provincias y municipios. El régimen invita a estas jurisdicciones a sumarse para que también se transparenten impuestos locales, como Ingresos Brutos y tasas municipales, que tienen un fuerte peso en los precios y que se han incrementado fuertemente en el último año, ante el fuerte ajuste encarado desde el gobierno nacional. Pero hasta ahora ninguna provincia formalizó su adhesión.

El directivo, impulsor de la transparencia fiscal, agregó que a diferencia de otros regímenes donde las provincias pueden optar por no participar debido a consideraciones fiscales, en este caso la adhesión es una obligación constitucional. Precisó que “no es como en el caso del RIGI, donde como hay sacrificio de recaudación provincial o municipal, las provincias bien pueden oponerse y allí hacer la evaluación respectiva y decidir por el sí o por el no. Acá no tienen esa opción. Si bien fueron invitadas, esto es más una exhortación”.

¿Qué es el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor?

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor es una iniciativa establecida por la Ley N° 27.743, también conocida como Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Su objetivo principal es garantizar que los consumidores puedan conocer de forma clara y detallada los impuestos que componen el precio final de los bienes y servicios que adquieren. La reglamentación de este régimen fue oficializada mediante la Resolución General 5614/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). ​

Implementación escalonada: del 1° de enero al 1° de abril

La implementación del régimen se ha planificado de manera gradual:

Grandes empresas: Desde el 1° de enero de 2025, las grandes empresas están obligadas a discriminar en sus facturas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros impuestos internos que inciden en el precio final. Esta medida ya está en vigor para supermercados, cadenas de retail y otros grandes contribuyentes. ​

Resto de los contribuyentes: A partir del 1° de abril de 2025, la obligación se extiende a todos los comercios, sin importar su tamaño. Hasta esa fecha, los pequeños y medianos comerciantes tienen la opción de adherirse voluntariamente al régimen. ​

Cambios en los tickets, facturas y flejes de góndolas: ¿qué verá el consumidor?

Con la plena implementación del régimen, los consumidores notarán cambios significativos en los comprobantes de compra de todos los comercios:

Detalle de impuestos: Los tickets y facturas incluirán una línea específica donde se desglosará el monto correspondiente al IVA y otros impuestos internos que afecten el precio final. ​Ese desgloce también se verá en los carteles que tienen el precio de cada producto en los flejes de góndolas, y también en la cartelería y publicidad que se haga.

Leyenda informativa: Los comprobantes contendrán la leyenda “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor Ley 27.743”, indicando que se cumple con la normativa vigente.

Estos cambios buscan empoderar al consumidor, permitiéndole comprender mejor cómo se conforma el precio de los productos y servicios que adquiere.​