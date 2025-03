Acuerdo FMI: el trascendental dato que el viceministro José Luis Daza, llevó al Congreso

El acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmará con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que antes de la tercera semana de abril estará aprobado por el Board del organismo que conduce Kristalina Georgieva, incluirá una reducción de la tasa de interés del 6,46% del acuerdo vigente desde el gobierno de Alberto Fernández a una de 5,63%. Esto es, 80 puntos básicos menos.

Y, teniendo en cuenta que el programa será a 10 años, con cuatro años de gracia para pagar capital, el ahorro total alcanzaría los 3000 millones de dólares. A esto habrá que sumar la contracción que se produzca periódicamente, por el perdón que el FMI aplica a los países emergentes por el castigo de haber tomado deuda por encima de la cuota asignada al país. En total, el ahorro por tasas de interés podría alcanzar en 10 años a los 5.000 millones de dólares.

Esta definición quedó clara, y pasó algo desapercibida, en la exposición que el viceministro de Economía, José Luis Daza, dio en el Congreso el lunes pasado, al pedir de parte del Ejecutivo la aprobación del DNU que le habilita al Poder Ejecutivo, las negociaciones finales por el acuerdo de Facilidades Extendidas.

El funcionario no aclaró, como tampoco lo había hecho Luis “Toto” Caputo, el monto final que se negocia con el FMI, pero dio una tenue precisión mayor a la del ministro. Daza dijo que "no hay un monto máximo”, lo que implica que ya está cerrado el mínimo que el FMI le girará a la Argentina.

Tal como adelantó MDZ, serán unos 9.800 millones de dólares, dinero coincidente con el total de divisas que el país le giró al Fondo desde el segundo trimestre del año pasado hasta febrero de este año, por el cumplimiento del programa de Facilidades Extendidas vigente, y que hubiera correspondido que el FMI le devolviera al Banco Central.

Esos casi 10.000 millones de dólares serán el piso que recibirá Argentina, y, probablemente, de manera rápida y directa. El resto del préstamo sería girado a partir del cumplimiento de las metas trimestrales. Daza aclaró en su exposición en el Congreso, que “la forma de salida del cepo” dependerá de la velocidad de la liquidación del acuerdo.

EL viceministro aclaró además que el acuerdo “busca pagar vencimiento de capital y fortalecer la hoja de Balance del BCRA, vía cancelación de Letras Intransferibles, sin aumentar la deuda total” y que “habrá revisiones periódicas del FMI para autorizar los desembolsos”.

Sobre el DNU, y luego del aval del Congreso, la promesa al Fondo y a la clase política argentina, es que haya una ley que respalde el DNU. No será ahora, sino a fines de este año o durante el primero trimestre del año próximo, cuando el presidente argentino envíe al Congreso Nacional el proyecto de ley de Presupuesto para el ejercicio 2026.

Javier Milei se comprometió ante Georgieva que cuando cambie la composición del Parlamento argentino, luego de las elecciones legislativas de octubre próximo y con una realidad diferente en cuanto a la fortaleza de sus propios diputados y senadores; tendrá la posibilidad de lograr lo que aún no consiguió. Que el Congreso le apruebe su propio presupuesto, sin mayores cuestionamientos de aliados críticos.

Dentro de ese proyecto de ley de Presupuesto para el 2026, se incluirán todas las metas, objetivos, nueva deuda, cambio de calidad de pasivos y todo el resto de los capítulos del nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas que se firmará antes de la anteúltima semana de abril. Probablemente, mientras el FMI y el Banco Mundial sean los anfitriones de la Asamblea Anual Conjunta 2025 de los dos organismos, que tendrá nuevamente a Washington como sede institucional.

Esa aprobación futura del Presupuestos 2026, sería para los hombres y mujeres del staff técnicos del Fondo, la garantía de que, dentro de un tiempo, no ahora, haya una aprobación con toda la institucionalidad que da el Congreso argentino y que incluya el contenido amplio del nuevo Facilidades Extendidas. Y su salvoconducto interno para la eventualidad que el tratado no funciones en el corto plazo. Obviamente, nadie cree que esto vaya a ocurrir. Pero, por las dudas, la garantía legal, y laboral, para los técnicos del Fondo, sería una realidad.

Sobre los tiempos del acuerdo, parecen despejarse. En solo unos días se conocerá el texto definitivo de las metas y objetivos técnicos que el staff profesional del organismo negoció con el equipo económico argentino, y que desde el Poder Ejecutivo local se avaló.

Una vez que esta tradicional Carta de Intención esté publicada, habrá un comunicado común de las partes, donde se le pedirá al Board del organismo que trate el tema y apruebe tanto las condiciones como el monto total que recibirá Argentina. Tienen razón tanto Caputo como Daza sobre que hay que esperar este paso para conocer el total del dinero que se le girará a la Argentina.

Aunque haya alterado a los mercados, no es un dato que el país conozca completamente, pero por una cuestión hacia arriba. No hacia abajo. Concretamente, no conoce en profundidad, ni el staff técnico ni el Ministerio de Economía el monto final que incluirá el envío de los Estados Unidos al FMI para que se le giren dentro del acuerdo.

Tampoco el dinero que aportarán el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los otros dos partners del Facilidades Extendidas que también harán un aporte importante de dinero; fondos que llegarían a los U$S 6.000 millones. Se especula con unos U$S 20.000 millones totales. Podrían ser más. Suficiente para reforzar las reservas del Banco Central. Pero Caputo y Daza están obligados a guardar silencio.