John Lithgow será Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter

La serie de televisión de Harry Potter -próxima a estrenarse entre fines de 2026 y comienzos de 2027- ya tiene confirmada de manera oficial a uno de sus principales papeles, en lo que será la nueva versión de las novelas fantásticas escritas por J. K. Rowling.

Se trata de John Lithgow, de 79 años, quien interpretará a Albus Dumbledore, tras semanas de rumores sobre su posible vínculo con la serie. El seis veces ganador del premio Emmy confirmó que interpretará al querido personaje, uno de los más importantes del universo Potter y por consiguiente, uno de los castings más esperados.

El reconocido actor sucederá a los actores Richard Harris y Michael Gambon, quienes dejaron un gran legado en las películas y son positivamente recordados por los fanáticos de la saga. Harris apareció en las primeras dos, mientras que Gambon tomó las riendas a partir de la tercera entrega tras el triste fallecimiento de su antecesor.

"Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me acaban de llamar por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo. Pero estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí", manifestó al medio Screenrant.

De esta manera, el comentario de Lithgow lo convierte en el primer actor en ser confirmado para el elenco de la serie de televisión de Harry Potter. Es posible que no se suponía que compartiera esta noticia todavía, ya que HBO guarda bajo siete llaves cualquier tipo de información. El actor es reconocido por sus trabajos en éxitos como Shrek (2001), Dexter (2006), Interestelar (2014), El Planeta de los Simios (2011) y la reciente Cónclave (2024), entre otros.

La serie de Harry Potter, diseñada para durar más de una década, está a cargo de la guionista y showrunner Francesca Gardiner y el director y productor ejecutivo Mark Mylod. Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y Max Content, en el momento del anuncio original calificó la serie como una "adaptación fiel" de las novelas de J.K. Rowling que "profundizará en cada uno de los libros icónicos".

Aunque todos son británicos o irlandeses y Lithgow es estadounidense, ha interpretado personajes británicos. Ganó el más reciente de sus seis premios Emmy por su interpretación de Winston Churchill en The Crown y ha estado interpretando a Roald Dahl en el escenario de Londres.

La serie de televisión de Harry Potter, que se filmará en Warner Bros Studios Leavesden, donde se filmaron las películas, está programado para debutar en HBO a fines de 2026 o principios de 2027.