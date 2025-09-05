La Cacharpaya celebra 15 años al aire con una gran cartelera

Grandes figuras del folklore se unen en una noche única para festejar a una radio que nos identifica a los salteños

La Cacharpaya, radio folklórica histórica en Salta, cumpel 15 años y para celebrarlo realizará una fiesta en el boliche MAO MAO el próximo viernes 3 de octubre.

La cartelera estará conformada por grandes artistas entre los que destacan Christian Herrera, Lázaro Caballero, Canto del Alma, Lucio Rojas, entre otros!!

Las entradas ya se encuentran a la venta en festivalesdesalta.com