Una mujer fue brutalmente golpeada y asaltada delante de su hijo

Un salvaje robo tuvo lugar en la localidad de Villa Celina, donde un delincuente atacó a una mujer delante de su hijo. Los vecinos apuntaron contra la Policía, debido a que no es la primera vez que ocurre un hecho similar en la zona.

El brutal intento de robo ocurrió el jueves por la mañana, en la intersección de Aconcagua y La Quiaca, en Villa Celina. Allí, una mujer, que se dirigía junto a su hijo hacia una feria para vender sus productos, fue golpeada y asaltada por un hombre. El ataque fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa el momento en el que la mujer de 32 años fue abordada por el delincuente, quien se abalanzó sobre ella y comenzó a zamarrearla. Luego, la golpeó y hasta le pegó patadas cuando estaba tirada en el piso.

En diálogo con TN, la víctima relató: "Me estaba siguiendo, porque pasó por el frente y me pedía el celular. No me di cuenta. Me paré, vino y me agarró. Me empezó a golpear en la cabeza, me dio patadas. Mi nene estaba llorando".

A su vez, la mujer detalló: "Creo que tenía un arma, porque me dijo que si no lo soltaba me iba a dar cuchilladas. Mi nene estaba llorando, no sabía qué hacer y del susto me fui". Y agregó: "Como me golpeaba en la cabeza me fui a buscar a mi pareja, que estaba llevando otras cosas también. Tengo tres nenes. Traigo verdura y vendo eso, los martes y los jueves".

Asimismo, la mujer mencionó que tiene miedo de salir a la calle y que no sabe si va a volver a trabajar. "No tengo otra cosa. No tengo trabajo seguro", expresó con dolor.

Por último, los vecinos pidieron más seguridad en el barrio y apuntaron contra los efectivos policiales. "La vamos a acompañar a la comisaría para que haga la denuncia y esto no quede así", indicó una de las vecinas. Y concluyó: "La policía brilla por su ausencia".