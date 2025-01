Cristina Krchner cruzó a Javier Milei por sus dichos en Davos

La expresidenta Cristina Kirchner cruzó en duros términos al presidente Javier Milei por su discurso en el Foro de Davos, al que calificó de "malo" y "muy ignorante", y lo acusó de "terminar como un cachivache" por contradecir su propia definición de libertarismo al "insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales".

"Che Milei… ¿Cómo era ese verso que recitás cuando querés explicar qué es el 'libertarismo'? ¿Era algo así, no? 'El profesor Alberto Benegas Lynch (h) dice que: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión… y bla bla bla…'", ironizó este jueves en su cuenta de X.



"Se ve que era pura sanata, porque en este Davos 2025 sólo te dedicaste a insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales", afirmó. También le señaló que, si repetía el discurso del año pasado a favor del libre mercado, quedaba "offside con (Donald) Trump, que le va a poner aranceles a todos los 'héroes' que no produzcan en Estados Unidos o no hagan lo que él quiere".

"Decile al que te escribe los discursos (es evidente que no sos vos, porque hasta te equivocás cuando los leés) que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos. Y, sinceramente… ¿No te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno?", cuestionó.

"Aflojá un poco… que vas a necesitar resto para cuando se te acabe la nafta del dólar planchado, el carry trade, el ajuste eterno y la caída del consumo; y, finalmente, los argentinos se den cuenta que el sacrificio que hacen sólo sirve para enriquecer a unos pocos y empobrecer a las grandes mayorías… Porque no tengas dudas que eso, más temprano que tarde, va a ocurrir", pronosticó.