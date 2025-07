Lilia Lemoine denunció fraude en Formosa y piensa en la posibilidad de mudarse a la provincia

“No creo que Gildo Insfrán me quiera viviendo en Formosa, pero soy capaz”, aseveró la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quien ha viajado en reiteradas ocasiones este año a la provincia. La legisladora denunció fraude electoral en los comicios desarrollados este domingo y apuntó contra el gobernador peronista, quien ostenta el poder hace casi 40 años.

No descarta mudarse al territorio si el régimen formoseño avanza sobre alguno de los testigos que denunciaron semanas atrás violaciones de derechos humanos. Y es que la libertaria forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, liderada por Sabrina Ajmechet, la cual viajó hacia la capital provincial semanas atrás para tomar testimonio de denunciantes.

"Si tocan a una de las personas que declaró en la Comisión de Derechos Humanos que se hizo en Formosa o en Buenos Aires, yo me voy a mudar a Formosa y voy a estar viviendo allá cuando no sea el momento de sesionar. Ya se lo dije. No creo que Insfrán me quiera viviendo allá, ya se puso bastante nervioso”, manifestó Lemoine en diálogo con Infobae en Vivo.

Se eligieron diputados provinciales, concejales y convencionales constituyentes. El sector opositor denuncia que el mandatario busca tener suficiente apoyo en su parlamento, así como en los convencionales para poder reformar la Constitución provincial y asegurarse al menos un mandato más, a pesar del fallo de la Corte Suprema en contra de su reelección indefinida.

Lilia Lemoine denuncia fraude electoral en Formosa

La oposición formoseña volvió a denunciar alteraciones del escrutinio local, y la diputada nacional coincidió con esto: “No se trató en esta elección de un simple problema de estrategia política, sino de mecanismos ilegales para asegurarse el poder. Lo que debería pasar es que Insfrán deje de hacer fraude y por eso ganó. Acá no se trató de un problema de estrategia política”.

Hubo varios videos que salieron a la luz con, por ejemplo, fiscales gildistas llevándose urnas a los baños. Las denuncias pertinentes se realizaron ese mismo domingo y se exigió la intervención de Nación.

Lemoine, en este sentido, opinó sobre la posibilidad de un intervención federal: “Si vos sacás a Insfrán y lo reemplaza el intendente de la capital, va a hacer lo mismo que él, no cambia absolutamente nada”.

“Mis visitas a Formosa son para empaparme, fui por la comisión de derechos humanos, colaboro con Sabrina Ajmechet y tengo amigos allí. En Formosa veo un potencial y un deseo de cambio muy grandes“, añadió.

Duro golpe de Lilia Lemoine a Kicillof: "Enano soviético pelotudo"

Si bien la diputada destacó que una victoria opositora no modificaría una elección nacional, sí representa un símbolo fundamental: “Formosa no te va a dar vuelta una elección nacional, pero significa la batalla de las ideas. El modelo decadente de Insfrán es el modelo de (Axel) Kicillof, van tras lo mismo: reelecciones indefinidas, gasto público interminable, el estatismo total y la compra de votos”.

Ya que se lo nombró al gobernador bonaerense, la legisladora nacional refirió al controversial fallo a YPF, que obliga a Argentina a devolver el 51% de las acciones de la empresa, debido a la estatización dispuesta por Kicillof mientras era ministro de Economía de la Nación. "El enano soviético es un pelotudo, no lo voy a suavizar y tenemos que estar enojados. Ya desde el vamos, 2 mil millones de dólares hay que pagar. A 2 millones de jubilados se le podría dar mil dólares a cada uno”, remarcó.