Comercio cerró paritarias para el primer trimestre por debajo de la inflación

El gremio que dirige Armando Cavalieri dio por terminada una negociación a tono con el pedido del Gobierno de no superar el 2% de incrementos salariales, como medida para contener la inflación.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio (Faecys), espacio sindical con mayor cantidad de representados del país con unos 2 millones de trabajadores, avanzó en la negociación paritaria para el primer trimestre de 2025, en el que percibirán un 5,1% de aumento, a tono con el pedido del Gobierno de no superar el 2% mensual como medida para contener la inflación.

El entendimiento entre gremio que encabeza Armando Cavalieri y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades comerciales de Argentina (UDECA) fijará nuevos incrementos en línea con el techo que el Gobierno nacional le puso a las negociaciones salariales.



El porcentaje acordado, que elevará los salarios de todos los empleados agrupados bajo el CCT 130/75, es del 5,1% trimestral, que se pagará con los sueldos de enero, febrero y marzo a razón de 1,7% por mes. Los aumentos tomarán como base diciembre 2024 y se pagarán como asignación no remunerativa y no acumulativa.

Abonados bajo la denominación "Incremento No Remunerativo - Acuerdo Enero 2025", los importes deberán ser tomados en cuenta para el cálculo de adicionales como Presentismo y Antigüedad.

Mientras tanto, para el caso de los trabajadores que laboren en tareas discontinuas, a tiempo parcial, o bajo el régimen de jornada reducida, o que hayan recurrido en ausencias injustificadas, el monto a abonar será proporcional a la jornada cumplida.

Las partes se comprometieron a reunirse en abril a fin de analizar las escalas básicas adicionales, sumas y porcentajes, "atento a las variaciones económicas" que puedan afectarlas.

El acuerdo comenzará a tener validez una vez que sea homologado por la Secretaría de Trabajo, algo que ocurrirá en el corto plazo ya que los aumentos pactados no superan el 2% mensual que el Gobierno está dispuesto a aprobar como parte de su estrategia para que los salarios no afecten en la inflación.