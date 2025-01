José Luis Espert propuso limitar la AUH a dos hijos

El Presidente Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, brindó una polémica entrevista a Infobae. Durante la misma, el Diputado Nacional por La Libertad Avanza propuso limitar el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Él considera que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debería dar cobertura de hasta dos hijos.

José Luis Espert afirmó que el Gobierno Nacional debe controlar y poner límites sobre la natalidad de las familias vulnerables.

El legislador de La Libertad Avanza asegura que el país será una gigantesca villa misera si esto no ocurre.

"Condicionarlos en la cantidad de hijos que las personas tengan. Uno no puede darle una AUH por cada hijo. Hasta dos hijos te damos AUH. Más allá, no. No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza", afirmó.

"Hay que tener una paternidad responsable. Los hijos tienen que ser queridos para que vengan al mundo porque si vienen al mundo hijos no queridos. Esos hijos no queridos no van a recibir el afecto que merecen, van a ser maltratados", recalcó.

Además afirmó que hay familias que tienen hijos sólo para cobrar la AUH pagada por Anses.