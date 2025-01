Retienen un vehículo por transporte ilegal de pasajeros y el conductor se niega a bajar

En estos momentos se lleva a cabo un amplio operativo de la vial sobre la Avenida Belgrano entre calle Mitre y Zuviría efectivos de la vial retienen un vehículo por transporte ilegal de pasajeros Uber y el conductor se niega a bajar. No se encuentra cortada la calle.

El conductor del automóvil retenido dialogó con los medios y dijo que sin una orden él no va a bajar de su vehículo, "ellos me quieren sacar a la fuerza, eso estoy escuchando".

Mencionó que tiene todos los papeles en regla pero que aún así no lo dejan circular, "yo entregué el carnet de conducir, iba a entregar lo otro pero como mis compañeros me dijeron que debía exhibirla, yo lo hice pero me dijeron que si no lo entregaba es como si no lo tenés".

Dijo que está esperando que la jueza está esperando a que diga si tiene que entregar el auto o bajarse, "voy a esperar a ver que dice, yo no quiero tener problemas, acá me quieren sacar a la fuerza quieren llamar a un cerrajero para sacarme a la fuerza".

El nuevo jefe de la Unidad Número 1 de la policía dijo a los medios que el personal de la vial realizó un procedimiento de transporte de forma ilegal Uber, "quien esta persona fue contratado para traer a un pasajero hasta este destino por un pago de cierto dinero, el personal de la vial observó esta situación y comprobaron que el testigo lo contrata por esta aplicación con la que pagó cierto dinero lo que es algo ilegal".

Dijo que el vehículo ya está retenido, pero ahora están esperando la directiva de la fiscalía para ver si hacen uso de la potestad que tiene la policía de hacer uso de la fuerza pública para retirar a la persona del vehículo.

"El delito que está cometiendo ahora es resistencia a la autoridad, porque ya está en infracción. Ese delito nosotros como personal policial y auxiliar de la justicia tenemos que hacer cesar y esa forma es hacerlo sacar de ahí".

La Fiscal está consultando con el juez de garantía para que autoricen a realizar el uso de la fuerza pública.

"El vehículo está secuestrado, yo tengo que aplicar a través de la vial la cobertura de seguridad necesaria, después si hace falta el personal de infantería para despejar la zona, porque todos los que ustedes observan acá son gente que trabaja en Uber y que ya están identificados".