Un automóvil terminó dentro de un arreglo en barrio San Nicolás

Un automóvil terminó dentro del arreglo de una calle en barrio San Nicolás. Afortunadamente la conductora no sufrió heridas de gravedad.

Según comentó la conductora a TodoSaltaNoticias, ella iba manejando cuando la encandiló el sol y perdió el control de su vehículo terminando impactando con fuerza dentro del arreglo.

También, entre llantos, manifestó que estaba muy enojada porque no puede creer que dejaran un arreglo en medio de la calle, "no pueden ser tan irresponsables, yo estaba yendo a trabajar y ahora no puedo, no pueden dejar un pozo así".

Se encuentra la ambulancia en el lugar realizando las atenciones médicas correspondientes a la conductora, por suerte ella se encuentra en buen estado, solo recibió golpes en su boca.

En estos momentos se encuentra esperando la grúa oara que retiren el vehículo.