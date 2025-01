PAMI: Documentación para solicitar los medicamentos gratuitos en 2025

Para garantizar el acceso a medicamentos gratuitos a través de PAMI, es indispensable presentar cierta documentación que respalde la solicitud. De esta manera, se asegura que los afiliados puedan acceder de manera ágil y efectiva a los beneficios que ofrece el programa del subsidio social, ya sea para tratamientos regulares o para casos en los que se necesiten más de cuatro medicamentos.

Documentación requerida para tramitar medicamentos gratis PAMI

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Receta Electrónica emitida por médico de cabecera o especialista: debe incluir diagnóstico detallado o codificación CIE-10.

Credencial de PAMI.

Para más de 4 medicamentos: formulario especial firmado por el médico de PAMI, presentado en la agencia designada.

Cómo es el trámite para acceder a los medicamentos del PAMI mediante el subsidio social, paso a paso

Presencial:

Llevar DNI y credencial de PAMI a la agencia.

Verificar datos en el sistema (no necesitas declaración jurada).

Si solicitás hasta 4 medicamentos, el trámite queda aprobado al instante.

Si solicitas más de 4, presentá un formulario firmado por el médico.

Requisitos para acceder al subsidio social para medicamentos de PAMI

Para poder acceder al reintegro del 100% en los medicamentos de PAMI para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Paso 1: ingresá al sitio oficial del PAMI.

Paso 2: presioná “Iniciar” en la sección de trámites web.

Paso 3: buscá y seleccioná tu trámite al ingresar una palabra clave o eligiendo desde el listado por categoría.

Paso 4: revisá la información del trámite y confirmá que tenés la documentación necesaria.

Paso 5: presioná el botón “Iniciar trámite web”.

Paso 6: ingresá los datos de afiliación y DNI.

Paso 7: completá la información solicitada en el formulario de contacto.

Paso 8: cargá los documentos requeridos y pulsá el botón “Finalizar carga de documentación”.

Paso 9: verificá en la pantalla de confirmación que toda la información ingresada sea correcta.

Paso 10: presioná “Enviar” y guardá el número de trámite para realizar su seguimiento.