Javier Milei estuvo en el programa de streaming "La Misa"

El Presidente se refirió al debate de Ficha Limpia y a la situación procesal de la titular del PJ Nacional, pero aclaró que eso es potestad de la Justicia. También habló del último índice de inflación, que dio 2,4%, y aseguró que fue el primer mes con deflación si en el análisis no se tiene en cuenta el crawling peg y la suba de precios internacionales.

En la noche del miércoles, el presidente Javier Milei cumplió su promesa a Daniel Parisini, streamer libertario conocido como Gordo Dan, y asistió a su programa "La Misa" para charlar en extensión con el panel, de corte oficialista.

Durante el streaming, que tuvo una duración de tres horas y fue visto por una audiencia casi constante de más de 55 mil personas, el Presidente conversó con los comunicadores libertarios sobre todos los temas de Gobierno, y también aprovechó para lanzar un dardo contra el macrismo: aseguró que tienen “exceso de gorilismo” porque, dijo, “lo único que quieren es meter presa a Cristina".

“A mí me parece que tiene que estar presa Cristina, pero yo soy el Poder Ejecutivo, eso lo tiene que resolver el Poder Judicial. Entiendo que el macrismo esté sensible con la situación porque Marcos Peña la mantuvo viva a Cristina porque quería polarizar con Cristina a punto tal que Pichetto no la quiso desaforar para que este vivita y coleando para poder polarizar con Cristina y después de eso lo premiaron siendo el vice de Macri”, expresó.

"Hay otros con exceso de gorilismo que lo único que quieren es meter presa a Cristina”, lanzó sorpresivamente el Presidente cuando la entrevista promediaba la hora y media de transmisión. Hasta ese momento no había lanzado críticas contra sus socios políticos del PRO.

Y continuó: “El proyecto de Ficha Limpia como estaba conseguía el resultado opuesto al buscado porque ¿qué era lo que vos querías con ese proyecto? Que no entren los chorros, que no entren los delincuentes, bueno el proyecto como está consigue el resultado totalmente opuesto porque vos vas a un feudo, vos le podés hacer competencia y entonces te clavan una causa y le da todo el poder al juez y la Justicia no es independiente. Depende el poder político de la provincia y te dejaron afuera de las elecciones”.

Además, el mandatario se refirió largamente al último índice de inflación, que en noviembre fue del 2,4%, siendo el más bajo desde julio de 2020, y adelantó que, de mantenerse la tendencia el mes que viene, el Gobierno bajará el crawling peg -el ritmo al que se devalúa el dólar oficial, que hoy está al 2 por ciento- al 1%, para luego eliminarlo y lograr una convergencia total con el dólar libre.