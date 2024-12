La ARCA, ex AFIP, no podrá controlar a una billetera virtual en 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que fue creada en reemplazo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no podrá controlar a la billetera virtual PayPal en 2025 debido a que se encuentra radicada fuera de la Argentina y no tiene un acuerdo de información con el país.

La ARCA, que se creó en octubre luego de la disolución de la AFIP, investiga a los usuarios de billeteras virtuales que cuenten con $700 mil o más para verificar la legitimidad de los fondos y detectar posibles irregularidades. También exige que se justifiquen las operaciones entre aplicaciones o cuentas bancarias que excedan los $400 mil.

No obstante, los controles no se llevan a cabo en billeteras virtuales que no estén radicadas en la Argentina y que no tengan un acuerdo de intercambio de información con el país, por lo que PayPal, que se encuentra registrado en Estados Unidos, no está incluida en esa disposición del organismo encabezado por Florencia Misrahi.

El detalle de la resolución marca que deberán ser las propias billeteras virtuales, y no los usuarios, quienes tendrán que reportar sobre las transacciones, saldos o consumos que excedan los topes fijados.

Con respecto al futuro de la normativa, los montos máximos permitidos se actualizan de manera semestral, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC).