Se registran dos denuncias por día por hechos de violencia sexual en el hogar

Durante 2023, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema atendió a 606 mujeres que sufrieron violencia sexual en el ámbito doméstico. El 84% tenía un vínculo de pareja o expareja con los agresores.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre, la OVD publicó un informe especial en el que señaló que durante 2023 sus equipos interdisciplinarios atendieron a 606 mujeres mayores de 18 años que sufrieron violencia sexual en el ámbito doméstico.

La edad promedio de las denunciantes fue de 36 años, aunque la mayor tenía 73. El 84% de las mujeres tenía un vínculo de pareja o expareja con su agresor al momento de los hechos y el 57% contó que las situaciones ocurrieron en la vivienda que compartían con ellos.

El 93% relató hechos de violencia sexual con contacto corporal: el 71% con penetración y el 22%, tocamientos. Además, el 74% de las mujeres relató más de un episodio de violencia sexual por parte de los denunciados, y el 64% denunció también otros tipos de violencia.

De las 606 mujeres asistidas por la OVD en 2023, 114 fueron víctimas de violencia reproductiva, 34 denunciaron violencia sexual con sumisión química y 35 relataron hechos de violencia sexual bajo la modalidad de violencia digital. En el 34% de los casos se constataron lesiones vinculadas con estos episodios.

El 46% de las denunciantes (278 mujeres) eran migrantes internas o externas; 30 tenían algún tipo de discapacidad; 29 pertenecían a pueblos originarios, y 8 eran afrodescendientes. Además, el 54% no disponía de cobertura de salud, el 22% no tenía ingresos propios, y el 34% no habían completado el secundario.

La OVD derivó el 98% de los casos a la Justicia Nacional en lo Civil: el 64% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional; el 34% a la Justicia Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, y el 13% a la Justicia Penal Provincial.