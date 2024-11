Estatales anunciaron un paro para el 5 de diciembre

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un nuevo paro de 24 horas para el 5 de diciembre para pedir una "inmediata recomposición salarial" y en rechazo a "la escalada de violencia y amenazas del Gobierno en las últimas horas".

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, apuntó hacia las medidas del Gobierno: "Si no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos".



En tal sentido, en una publicación en sus redes sociales, cargó contra la postura de la administración de La Libertad Avanza: "En este momento la persecución y el maltrato son sistemáticos en todas las áreas del Estado. Crecen los niveles de autoritarismo y violencia, pero tienen que saber que no les tenemos miedo".

"No soportamos un recorte más sobre nuestros salarios. Exigimos un aumento salarial que saque a los estatales de la pobreza. Por estos días el ajuste se profundiza en las provincias. Rechazamos cualquier posibilidad de que recaiga sobre las espaldas de quienes prestan servicios en estados provinciales y municipales", enfatizó.

Por su parte, en un comunicado, el gremio exigió una "inmediata recomposición salarial" después de la última paritaria, en la que el Gobierno otorgó un 2% para noviembre y 1% para diciembre. También rechazó el Sistema de Evaluación Pública que impulsa el Gobierno con respecto a empleados que cuenten con "10, 15 y 20 años de trayectoria brindando servicios para el Estado".