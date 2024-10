Quintela denunció irregularidades en la Junta Electoral del PJ y aseguró que quieren proscribirlo

En medio de un clima caliente en el peronismo por la interna en el PJ nacional entre Cristina Kirchner y Ricardo Quintela, en el espacio del gobernador riojano denunciaron varias irregularidades en el proceso electoral del partido. Además, aseguran que buscan “proscribirlos”.



En su descargo, manifestaron que la Junta Electoral todavía no se constituyó y que no hay garantías de que no hayan podido alterarse los documentos presentados.

“En las primeras 48 horas posteriores al cierre de listas establecido en eł cronograma electoral, hemos asistido a una dinámica de hechos y omisiones que consideramos que son parte de los métodos y estrategias que estamos łlamados a renovar y transformar en el marco de nuestro partido”, señalaron en el primer párrafo del texto.

En la misma línea acusaron: “Hay un conjunto de compañeros y compañeras que, supuestamente con la misión de hacer cumplir reglamentos y procedimientos, quieren entorpecer y obstaculizar el camino hacia la realización de las elecciones internas oportunamente convocadas”.

Una de las irregularidades en las que hacen hincapié es en la inacción de la Junta Electoral partidaria. “Todavía no se ha constituido ni ha mantenido una sola reunión presencial de sus integrantes”, apuntaron.

Y una denuncia grave: “Alguien debe explicar por qué ayer (por el lunes), en la sede de la calle Matheu, un grupo de militantes sin cargo ni función se encontraban en poder de la documentación presentada por nuestra lista, sin control alguno de los veedores”. Además, remarcaron que desde ahí salió la versión de presuntas irregularidades en la nómina de Quintela.

Pero los hechos sospechosos no terminan allí. “El sábado 19, un error en el sistema desconocido e inesperado del servidor, no nos permitió completar la carga de la lista en forma digital ni tampoco generar el correspondiente comprobante. Por lo tanto, contrarreloj nuestros equipos tuvieron que improvisar la presentación de la lista en formato papel, llegando al filo del plazo establecido”, indicaron.

Y hay más: “El dia de ayer, ante la presentación de observaciones de forma sobre nuestra lista hechas por la lista Primero La Patria, el presidente de la junta electoral estipuló un plazo de 120 minutos para cumplir con las rectificaciones. Un plaza arbitrario dictado unilateralmente, sin reunir a la junta electoral, publicando la resolución en una página web y sin dar traslado formalmente a nuestros apoderados”.

“Nos preguntamos: la Junta “que nunca se juntó”¿tenía por finalidad permitir a nuestra lista que pudiera cumplimentar el proceso formal o fue otra maniobra más sobre los vie|os métodos de proscripción administrativa usados cuando no se quiere abrir el partido a la participación democrática?”, denunciaron.

Pese a las irregularidades, desde el espacio “Federales” hicieron hincapié en que “nuestra lista cumplió el plazo y realizó la presentación en la sede de Matheu, según requería el presidente de la junta electoral”. Aunque aclararon: “Por razones que desconocemos, dicha presentación no fue admitida, por to que recién se nos ha permitido cumplimentar el requerimiento en el día de hoy (martes)”.

Por último, manifestaron que Ricardo Quintela “conoce y confía en la vocación democrática de Cristina, por lo que descarta que ella pueda avalar cualquier tipo de maniobra que pueda resultar en la proscripción de la lista que expresa las ideas de tantos compañeros de todos los rincones de la patria”.