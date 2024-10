Trabajadores de la AFIP advirtieron que no tolerarán desvinculaciones

"No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme" indicó la Unión del Personal Superior de la AFIP.

La Unión de Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) criticaron la decisión del Gobierno de cerrar el organismo y advirtieron que no tolerarán desvinculaciones ni afectaciones en los haberes.

En un documento publicado en la tarde del lunes el gremio informó que no tolerará que se vulneren los derechos de los trabajadores al señalar que los mismos gozan "de la estabilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional".



Si bien indicaron que no tienen objeciones respecto a la reducción de los cargos políticos manifestaron que tolerarán desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme.

En la misma línea, manifestaron que no tolerarán ninguna forma de afectación a los haberes, entendiendo que los resguardan tanto la Constitución Nacional como el convenio colectivo.

Por último felicitaron por su designación al frente de la Dirección General Impositiva, al contador Andrés Vázquez, afiliado a UPSAFIP. "Esperamos reunirnos en breve y lograr puntos de coincidencia acerca de la dirección del organismo", señalaron.