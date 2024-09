El Gobierno estableció límites en los requisitos para acceder a la pensión por invalidez

El Gobierno estableció una serie de cambios a partir de este lunes para quienes quieran acceder a una pensión por invalidez. Las modificaciones se concretaron a través del Decreto 843/2024 publicado en el Boletín Oficial. De este modo, este lunes, tras la publicación en el Boletín Oficial, una resolución que limita las condiciones requeridas para acceder a una pensión por invalidez.

La decisión fue tomada luego de que los primeros resultados de una auditoría realizada en la base de datos de los beneficiarios constatara que había “inconsistencias alarmantes”.

En las primeras 10.900 pensiones que relevó un equipo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre más de 330.000 otorgadas en la región metropolitana, la mayoría de los beneficiarios de la pensión no vive donde había declarado y menos de la mitad cumple con los requisitos para acceder a esa prestación.

Los solicitantes de pensiones no contributivas en Argentina deben:

Acreditar Identidad y Residencia: Es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y demostrar residencia en el país. Para naturalizados, se exige una residencia mínima de tres años; para extranjeros, diez años. Si el solicitante es menor de 18 años, sus padres deben tener tres años de residencia.

No tener otros ingresos: No se permite tener empleo formal ni ser titular de otras prestaciones. Para menores de edad, no debe haber parientes con obligación legal de alimentarlos, a menos que estén imposibilitados de hacerlo. También se excluye la posibilidad de contar con cónyuges o parientes que puedan brindar atención alimentaria con ingresos suficientes.

Incompatibilidad con bienes e ingresos: Las pensiones no son compatibles con la titularidad de bienes. Andis determinará los criterios socioeconómicos necesarios para verificar este requisito.

No estar privado de libertad: Los titulares de pensiones no pueden estar detenidos ni a disposición de la justicia.