Filtraron un audio de Alberto Fernández en el que insulta a Fabiola Yañez

Se trata de una de las pruebas que la ex primera dama presentó contra el expresidente en la causa donde se lo investiga por violencia de género. Es un diálogo subido de tono donde el exmandatario la maltrata en medio de una discusión casera.

Mientras avanza la causa contra el expresidente por violencia de género, se filtró un audio en el que Alberto Fernández insulta a Fabiola Yáñez durante una discusión de entrecasa. "¡Andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!", le dijo en uno de los pasajes de la charla.

La grabación tuvo lugar en el cuarto presidencial de la Quinta de Olivos, en el marco de una conversación que mantuvieron la ex primera dama y el exmandatario.



De acuerdo con lo que publicó Infobae, el audio comienza con una acusación de infidelidad por parte de Fernández a Fabiola, a lo que ella responde: "Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…"

"Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!", le respondió él.

Fabiola, ante eso, pidió: "Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza". "Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…", indicó él.

"Todas las personas que para vos eran una amenaza…", manifestó Yañez, a lo que el expresidente contestó con violencia: "Andá y quedate con ellas, boluda, quedate con ellas y dejame en paz". "¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?, se preguntó ella.

Este material ya está en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González junto a las fotos de Yañez con moretones y otros elementos probatorios. En paralelo, ambas partes siguen presentando testigos y la semana que viene será el turno de los primeros involucrados por Alberto Fernández.