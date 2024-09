Patricia Bullrich dijo que "no hubo represión" a los jubilados

Después de que se hayan visto en televisión en vivo, en redes sociales y en fotos varias imágenes de la violenta represión que sufrieron los jubilados el último miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich sostuvo que "no hubo represión".

En una charla que tuvo con Luis Majul en La Nación +, la ministra de Seguridad indicó "acá hay una decisión que no la vamos a cambiar. No se cortan las calles aunque vengan gritando represión". No obstante, un minuto después de haber sostenido que había gente gritando "represión", la propia dirigente del Gobierno Nacional sostuvo: "No hubo represión, lo que hay es "orden".

De esta manera, Patricia Bullrich volvió a justificar su violento accionar contra los jubilados frente al Congreso que protestaban contra el veto de Javier Milei y, además, contra el ajuste de las jubilaciones. De esta marcha participaban más de veinte agrupaciones de jubilados y una serie de organizaciones sociales como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El jefe del operativo de rescate informó que hubo 27 heridos, entre manifestantes y miembros de la prensa.

La concentración comenzó a las 15, mientras la tensión entre manifestantes y efectivos policiales fue en aumento. El Gobierno ya había anunciado que iba a aplicar un protocolo antipiquetes, por lo que se desplegó un gran operativo policial en las inmediaciones del parlamento. Con el correr de los minutos se vieron corridas, y el avance constante del cordón policial sobre la calle Perón.