Causa YPF: Jueza de Nueva York ordena entregar mails de Luis Caputo y Sergio Massa

La jueza federal de Nueva York a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, Loretta Preska, ordenó a la Argentina entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios, incluidos Luis Caputo y Sergio Massa.

La magistrada busca probar que se manipularon los precios de los combustibles en la transacción. La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, mismo juzgado que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.

La jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su antecesor, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense, y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.