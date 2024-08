Fuerte cruce entre padres y directivos en la Escuela Sarmiento

En estos momentos se viven momentos de suma tensión en la Escuela Sarmiento entre padres y directivos del establecimiento. El motivo del reclamo es una pronta respuesta por parte de las autoridades sobre la intoxicación que sufrieron los niños el día viernes.

Luego de que el día viernes por la mañana varios alumnos fueran trasladados hacia el hospital con signos de intoxicación hoy las clases retornaban a la normalidad. Pero los padres tomaron la decisión de manifestarse dentro del establecimiento educativo solicitando una respuesta sobre lo sucedido.

Muchos de los padres tomaron la decisión de no mandar a sus hijos a la escuela hasta no tener respuestas.

Los resultados de bromatología los tendrán recién mañana mencionaron desde la institución.

Una madre angustiada manifestó a TodoSaltaNoticias que necesitamos que esto se aclare y que nos den una respuesta como corresponde, mi hija aún no recibe el alta, continúan con los estudios y hoy tenemos que volver con el toxicólogo. Ayer me dijeron que se descartaba que la intoxicación se tratara por la alimentación sino que se debe a gases que estuvieron inhalando, ella no puede hacer actividad física ya que se desvanece, en estos momentos no puede ni siquiera estar en lugares cerrados".

Otra de las madres afirmó que su hija mencionó que dentro de la escuela en varias ocasiones vieron la presencia de ratas en los baños.

La directora comentó a TodoSaltaNoticias que tanto bomberos como infraestructura verificaron el funcionamiento de la institución y afirmaron que las instalaciones de gas están en perfecto funcionamiento. La supervisora afirmó que el gas está descartado como fuente de intoxicación de los menores.