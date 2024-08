Javier Milei le ofreció a Alberto Fernández adoptar a su perro Dylan: “Será bienvenido”

El presidente Javier Milei le hizo un particular ofrecimiento a su antecesor, Alberto Fernández, tras la imputación por violencia de género a la ex primera dama Fabiola Yañez.

Milei escribió en su cuenta de X, con menciones a Alberto Fernández: “Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo”.

El año pasado, a pocos días de ganar las elecciones presidenciales, Milei se reunió en Olivos con Alberto Fernández para iniciar la organización de la transición de gobierno. En esa ocasión, el líder libertario manifestó su interés en conocer a Dylan.

Según contó el propio Fernández en una entrevista televisiva: “Me pidió conocer a Dylan, se lo traje y fue muy afectuoso, muy amoroso. Agradecerle que lo quiera a Dylan”.

Así es Calabaza, el perro que Fabiola Yañez tuvo que regalar porque “Alberto Fernández no lo quería”

Según confirmaron fuentes allegadas a la periodista, cuando comenzaron su relación, Fabiola ya tenía al animal. Sin embargo, a Alberto no le gustaba porque prefería uno de raza grande. Pero esto no generó controversia, sino que lo que generó indignación fue la frase que el exmandatario habría utilizado para obligarla a regalarlo: “Es perro de p...”, le dijo despectivamente.

De acuerdo a lo relatado, fue la propia Fabiola quien le trajo al collie Dylan de un viaje a Misiones. El problema comenzó cuando, en el año 2016, la pareja decidió convivir en el departamento de Puerto Madero, propiedad de Enrique Albistur. Al parecer, Dylan no se llevaba bien con Calabaza y el collie con su boca más grande “babeaba” a la pequeña pomerania.

Por ese entonces, Fabiola mudó a su perro a la casa de su madre. Pensó en el reencuentro cuando en 2019 llegó la mudanza a la Quinta de Olivos, donde había espacio de sobra para más perro

Pero no fue así. Fernández se negó rotundamente y, según fuentes cercanas, utilizó una repudiable frase. Es por eso que con el tiempo Fabiola regaló a Calabaza.

Tiempo después, ya con Alberto Fernández como presidente, Dylan se convirtió en toda una estrella en las redes sociales. Incluso, tuvo participaciones en spots del propio Fernández. Más adelante también se le sumaron su hijo Prócer y Blue, otro cachorro del collie.

Unos meses más tarde, además, Alberto Fernández presentó en las redes sociales a la oveja Argentina, una nueva mascota para la Quinta de Olivos. Lo hizo a través de una postal, mostrando lo bien que se llevaba con Dylan.