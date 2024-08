En julio una familia necesitó más de $900 mil para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que una familia integrada por una pareja y dos hijos necesitó $900.648 para no ser pobre en julio. Además, el mismo grupo requirió de al menos $405.697 para no ser indigente.

De esta manera, el costo de la Canasta Básica Total, que marca el umbral de pobreza, aumentó un 3,1% en julio con respecto a junio, mientras que subió un 261,8% interanual y acumula un alza del 81,7% en lo que va del año.



En tanto, la Canasta Básica Alimentaria, que señala el umbral para no caer en la indigencia, se incrementó un 3,1% en el séptimo mes del año en comparación con junio. Además, creció un 263,4% interanual y lleva un aumento del 68,6% en lo que va de 2024.

El INDEC expuso que una familia compuesta por tres integrantes necesitó de $717.020 para no ser pobre en julio y de $322.982 para no ser indigente.

Un hogar con cinco integrantes requirió de al menos $947.283 para no caer en la pobreza y $426.704 para no ser indigente. En tanto, una persona necesitó $291.472 para no ser pobre y $131.294 para no caer en la indigencia.