La ex ministra de la Mujer rechazó los dichos de Fabiola Yañez

Ayelén Mazzina dijo que no estaba al tanto de la situación. La ex Primera Dama declaró ante la Justicia que la había notificado de las actitudes violentas de Alberto Fernández.

Ayelén Mazzina, la ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, volvió a rechazar que estuviera al tanto de la situación de violencia de género de la que era víctima la ex Primera Dama Fabiola Yañez, quien esta días atrás denunció al ex presidente Alberto Fernández.

La semana pasada, luego de que se conociera la denuncia contra el ex Presidente, la ex funcionaria del kirchnerismo ya había hablado del tema y desmintió las primeras versiones que indicaban que el Ministerio de la Mujer que ella conducía no había acompañado a la ex Primera Dama. “Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación; un presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género”, señaló Mazzina. “La violencia de género existe, lo dije siempre, y no tiene color ni cargo político. Al final no era el fin del patriarcado, ¿se acuerdan de ese mensaje del expresidente? El patriarcado existe y la violencia de género existe”, agregó.

Ahora, ante la acusación de la propia víctima, quien en su declaración ante la Justicia la mencionó con nombre y apellido, Mazzina reiteró que no estaba al tanto y se puso a disposición de la investigación.

“Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama”, posteó Mazzina en redes sociales. Y completó: ”Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género”.