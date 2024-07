El desgarrador mensaje de Santiago Maratea por la muerte de su papá: “Me siento muy solo”

Santiago Maratea compartió un desgarrador video en el que contó que murió su papá, Rafael. Con profundo dolor, el influencer les comunicó a sus seguidores la difícil situación que está atravesando.



“Falleció hace dos semanas de cáncer de pulmón”, detalló en las últimas horas en una grabación que subió a Instagram. Además, recordó la pérdida de su madre hace cinco años. “Ahora no tengo ni mamá ni papá”, dijo.

En su video de 10 minutos de duración, Santi reflexionó sobre su presente y el dolor por la ausencia de sus padres. “Estoy asustado, no sé por qué. Me siento muy solo porque soy una persona a la que le cuesta confiar en la gente. Las únicas dos personas que sabía que no me iban a traicionar eran mis viejos”, dijo.

“Ellos eran mi lugar seguro, pero ahora ya no están. Quizás por eso me siento tan solo. Es muy loco ese sentimiento de entender que ya no están en este plano, pero yo sí sigo acá. Tengo un gran vacío en el pecho”, les contó Maratea este martes por la madrugada a sus millones de seguidores y denunció haber sido abusado por su mejor amigo.

Fue en abril de este año cuando el influencer comunicó el diagnóstico de su papá. Anteriormente, Rafa había luchado en dos oportunidades contra la enfermedad: a sus 32 años le descubrieron un linfoma en los ganglios y a los 50 cáncer de tiroides.

Además de esta pérdida, hace 5 años Mariana, la mamá de Santi, se quitó la vida luego de sufrir una depresión. Por esa razón, Maratea se mostró desolado por la muerte de sus padres y comunicó cómo intentará salir adelante. “Voy a seguir entrenando porque me hace bien, y poniendo la energía en mi trabajo que es lo que me llena, lo que me calma”, aseguró.

El día que Rafael habló de la relación con su hijo, Santiago Maratea

En mayo del 2022, Rafa había dado una entrevista para TN Show en la que no solo repasó su fuerte historia de vida, sino que también había reflexionado sobre su vínculo con su hijo. “Hablás dos minutos y te da vuelta la cabeza, es impresionante la mente que tiene”, había dicho sobre la manera que tiene Santi de ver el mundo.

En ese entonces, el hombre había recalcado que algo que lo preocupaba del trabajo de su hijo era la exposición y las críticas que le hace a las personas de poder. “Siempre voy a tener miedo de que lo usen, de que se aprovechen de su nobleza. Pero está tan bien parado en su forma de pensar y en sus convicciones, es muy difícil que lo dobleguen, no lo pueden tentar con nada”, había manifestado.

Sobre el costado solidario del influencer, Rafa había comentado que en su hogar era algo que siempre le enseñaron desde chicos. “Nuestra casa era un club. El caso de Santi es exagerado, lo tomó muy a pecho porque se dio cuenta de que ese era el camino de su vida”, había indicado en su diálogo con TN. “Desde chico fue un tipo solidario”, fueron sus palabras.