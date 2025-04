Emilia protagonizó un incomodo momento en medio de una entrevista

Tras el reciente lanzamiento de MOTINHA 2.0 (Mete Marcha) - Remix, Emilia estuvo en de gira de prensa por México y brindó una entrevista para Exa Backstage. Sin embargo, en aquella nota, la cantante vivió un incómodo momento por una equivocación de Cristian "Kinky" Arteaga, conductor del ciclo.

Todo comenzó cuando la artista habló de sus inicios en la música y recordó a la pequeña Emilia que nació en Nogoyá, en el seno de una familia de panaderos.

"No sé qué sentirá la Emilia panadera, porque yo vengo de una familia de panaderos. Creo que ella debe estar muy orgullosa y espero que escuche mis canciones", expresó Mernes.

"¡Qué lindo! Aparte, ¿qué pan serías? Uno que ya existe", quiso saber Arteaga; a lo que Emilia contestó: "Yo soy una tortita negra. Ese es un titular (risa). La tortita negra tiene el bizcocho de grasa, después tiene ese azúcar mascaba arriba o azúcar rubia. Esa combinación de lo salado con lo dulce, es perfecta..."

Entonces, el comunicador le consultó si todavía seguía estando el negocio. "Claro", le respondió la cantante. En ese momento, Cristian se equivocó y lanzó una frase errada: "Familia, pongan la concha negra especial de Emilia".

"¿Cómo concha negra?", dijo la artista tentada de la risa. Allí, el conductor le preguntó: "¿Cómo era?". "¡Pará! La torta negra...", le recordó Mernes.

"La torta negra. Es que aquí en México hay una que se llama concha", le contó el periodista. Y Emilia le explicó cuál es el significado de la palabra "concha" en Argentina: "No lo sé, pero concha es vagina en Argentina. '¡La concha negra de Emilia!'. ¡Es un montón! No te preocupes. Es que me dio mucha risa, pero se entiende porque son las facturas de ustedes. ¡Es muy bueno!", concluyó la cantante.