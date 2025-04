Internaron al hijo mayor de Palito Ortega por un dramático episodio de salud mental

"Hay mucha preocupación porque habla de un hecho que ocurrió ayer cuando fue a buscarlo una ambulancia especializada en salud mental, luego del llamado del doctor Luis Trujillo para que se cumpla una decisión judicial", informó Luis Bremer en Desayuno Americano.

Según dieron a entender, el panorama en el que se efectuó la internación fue dramático por el caso particular de Martín Ortega, quien fue llevado contra su voluntad. "Este tipo de situaciones son compulsivas, es la involuntarización de una persona, es una internación obligada por lo que debe estar firmada por un juez", agregó.

Bremer explicó que la ambulancia del SAME llegó cerca de las 18 a su casa situada en la calle Galileo, cuando el juez determinó la necesidad de la internación psiquiátrica porque el hijo de Palito “podía ser un peligro para sí o para terceros".

LOS DETALLES DE LA INTERNACIÓN DE MARTÍN ORTEGA

En el programa de América señalaron que, al momento de la llegada del SAME, el mayor de los hermanos estaba acompañado por Julieta Ortega. “Es el que se quedó en Miami con la productora, cuando Palito Ortega y Evangelina Salazar regresaron a la Argentina, también es la mano derecha de Sebastián Ortega en su productora Underground", explicaron sobre el más bajo perfil del clan.

Asimismo, Luis Bremer indicó que los problemas de salud mental de Martín, que tiene 56 años, no son nuevos. "Lo que me dicen extraoficialmente es que la familia viene acompañando hace mucho tiempo, Julieta va todos los días a la casa de Martín, no es una familia que abandonó, que se desligó", aseguró.