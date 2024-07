Encontraron más de 3 toneladas de comida vencida en comedores de organizaciones piqueteras

Así como hay dirigentes sociales que le reclaman al Gobierno que entregue comida a los comedores y merenderos comunitarios, otros dejan vencer los alimentos que les dio el Estado.

Luego de 24 allanamientos ordenados ayer por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval Argentina secuestró unos 3.500 kilos de alimentos vencidos que pertenece a la organización piquetera Movimiento Teresa Rodríguez y que está ubicado en Florencio Varela. Entre la mercadería encontraron “leche en polvo, puré de tomate, harina de trigo y lentejas”. El dato extra es que en los operativos detuvieron a una persona por portación de arma de fuego.

En la causa hay más de 50 imputados que son dirigentes de organizaciones sociales y piqueteras como el Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Mariano Ferreyra, el Frente Federal de los Pueblos, y CTD-Aníbal Verón, entre otras.

Los comedores y el depósito de mercadería, en dónde hallaron la “comida podrida”, tal la definición que utilizó uno de los investigadores, fueron señalados a la línea 134 que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, puso a disposición de las personas que eran víctimas de extorsión y presión de punteros y piqueteros para que no les den de baja al plan social que recibía por parte del Estado; para eso debían asistir a marchas, protestas y actos partidarios.También se quedaban con un porcentaje de los haberes que recibían de planes como el ex Potenciar Trabajo, que era administrado desde el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.