Tras el reclamo de Macri, el Gobierno ahora asegura que pagará la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires

Pese a que, en off, fuentes de la Casa Rosada afirmaban lo contrario a un medio hace algunas horas, desde el Gobierno ahora sostienen públicamente que pagarán la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.



Así lo aseguró Manuel Adorni en la conferencia de prensa de este viernes. “Nosotros acatamos todos los fallos judiciales y estamos trabajando con la Ciudad. Vamos a cumplir con el fallo de la coparticipación”, dijo.

El vocero presidencial aludió también a las tensiones en el vínculo con el PRO. ”Nada puede empantanar lo que viene funcionando muy bien. Nos han apoyado en la Ley Bases y coincidimos en muchas cosas. Nada puede interferir en la relación”, señaló.

Además dejó una frase sobre el enfrentamiento entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich: “No interferimos en internas de otros partidos políticos. No tenemos nada para opinar de la interna del PRO”.

Macri reflotó el miércoles la queja sobre el fallo de la Corte respecto de la coparticipación de CABA. “Hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema”, expresó el exmandatario.

Y amplió: “Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones”, manifestó.

“Se va a trabajar con la Ciudad, se viene haciendo, hubo reuniones. Jorge Macri estuvo con (el ministro de Economía, Luis) “Toto” Caputo meses atrás. Así que sí, se va a cumplir con todos los fallos judiciales. Este es uno más y se está trabajando para solucionarlo”, dijo Adorni.

El vocero evitó hablar de plazos para cumplir con el fallo de la Corte, así como también se reservó dar detalles sobre si Macri asistirá al Pacto de Mayo que se hará en las vísperas del 9 de Julio en Tucumán.

Según pudo saber este medio, Milei le mandó una invitación a Macri para que asista a la ceremonia y no tuvo una confirmación de asistencia. Fue a través de mail y la secretaria del fundador del PRO respondió: “Gracias. Confirmo recepción”.

“No perdemos el deseo de que todos se apresten a participar. Los puntos son de bastante sentido común, no hay demasiado para cuestionar. No tiene ningún tinte político, ni partidario, ni ideológico. Son cuestiones de libertad y de tratar de hacer de este un país más normal. No hay demasiados argumentos para rechazar el sentido común”, planteó Adorni