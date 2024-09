Complicaciones para Cascini, Bermúdez y Delgado en caso de abuso en Boca

La tranquilidad que llegó a Boca luego de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras superar en los penales a Talleres en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza se vio sacudida por una noticia que dejó muy complicados a Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado en la causa judicial por el presunto encubrimiento del abuso sexual de Jorge Martínez, exentrenador de plantel femenino, contra Florencia Marcó, exempleada del club en el área de prensa.

La situación parecía traer alivio cuando la Cámara decidió correr del proceso al fiscal Marcelo Martínez Burgo, pero el nuevo instructor de Tribunales, Marcelo Roma, no solo ratificó lo decidido por su antecesor sino que además pidió indagatorias urgentes de los miembros del Consejo de Fútbol del Xeneize, de quienes también solicitó su procesamiento y elevación a juicio. Se cree que la carga probatoria es muy alta como para que los acusados no terminen enfrentándose a penas que alcanzan hasta tres años de prisión. Además, el Patrón y el Chelo también afrontan a una causa por falso testimonio, al haber declarado que no estaban enterados del delito hasta su llegada a los medios, cuando Marcó denunció que lo había informado.

La causa de abuso sexual en Boca que compromete a los integrantes del Consejo de Fútbol

El 10 de abril de 2024 fue condenado a un año de prisión por abuso sexual simple contra Florencia Marcó el exdirector técnico del fútbol femenino de Boca, Jorge Martínez, acusado de acosarla y tocarla en sus partes íntimas. En su denuncia, la víctima contó que había informado la situación al Consejo de Fútbol y que no hicieron nada para revertir la situación, algo que se contradice con las declaraciones de Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, quienes aseguaron que no estaban enterados del hecho hasta que se volvió mediático.

Marcelo Martínez Burgo no creyó en la palabra de los integrantes del Consejo y, al conocer el fallo contra Martínez, pidió que se formara una causa por falso testimonio y otra por encubrimiento, en la que también incluyó a Raúl Cascini y a Adriana Bravo, quien fuera responsable del Departamento de Género e Igualdad. Ambas comenzaron a tramitarse por separado: Martínez Burgo aceleró en la de encubrimiento con 22 declaraciones testimoniales y la de falso testimonio recayó en otro juzgado, el 59, que no tiene un juez titular y era subrogado por el doctor Carlos Bruniard. Sin embargo, se planteó una cuestión de competencia y por economía procesal ambas iban a ser tramitadas por un solo juzgado, por lo que la Cámara decidió mandar todo al juzgado 59 con la intervención del fiscal Marcelo Roma.

En cuanto contó con las fojas de la causa, el fiscal a cargo vio que la evidencia estaba consolidada, sobre todo por testigos que ratificaron la versión de Marcó, entre ellas futbolistas del plantel femenino de Boca, y por conversaciones por WhatsApp de la jefa de prensa con los integrantes del Consejo de Fútbol. Es por eso que le pidió al juzgado que tiene al frente al doctor Alejandro Ferro que conceda las indagatorias de Bermúdez, Cascini y Delgado como presuntos autores prima facie del delito de encubrimiento y sobre El Patrón y el Chelo también de falso testimonio. Ahora se espera la decisión del magistrado, pero suponen que dará curso a la petición.